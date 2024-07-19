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Чи треба пацієнту, який повернувся з-за кордону, заключати нову декларацію із сімейним лікарем

07:00, 19 липня 2024
Декларація про вибір лікаря, який чи яка надають первинну медичну допомогу лишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте в лікаря.
Чи треба пацієнту, який повернувся з-за кордону, заключати нову декларацію із сімейним лікарем
Джерело фото: Freepik
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Багато хто з тих, хто повертається додому після тривалого перебування за кордоном, запитують — чи можна знову звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та чи не анульована декларація через тривале перебування в Європі, Америці чи будь-де за кордоном.

Відтак, у Національній службі здоров'я України наголошують, що декларація про вибір лікаря, який чи яка надають первинну медичну допомогу лишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте в лікаря.

«Є певні підстави для припинення дії декларації, але серед них немає таких підстав як перебування за кордоном чи відсутність протягом певного терміну на прийомі у свого сімейного лікаря», - пишуть у НСЗУ.

Тож звертатись до свого сімейного лікаря після тривалої відсутності в Україні — можна.

Але є фактори, які потрібно врахувати: 

  • Дія декларації буде припинена, якщо ваш сімейний лікар, педіатр чи терапевт звільнилися з того центру надання первинної медичної допомоги чи приватної клініки, де ви підписували декларацію.
  • Декларація припинить дію у випадку припинення провадження діяльності з медичної практики надавачем первинної медичної допомоги або у випадку припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем первинної медичної допомоги.
  • Декларація також припинить дію у випадку, якщо медичний заклад надалі не укладатиме договору із НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога».

Також у випадку, якщо була укладена декларація з педіатром, то при досягненні дитиною 18-річчя вона також буде деактивована. Але це не стосується випадку, коли йдеться про декларацію із сімейним лікарем.

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