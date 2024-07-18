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Усі аеродроми, з яких рф атакує Україну, мають бути знищені, — Володимир Зеленський

15:45, 18 липня 2024
Президент вкотре закликав Захід дозволити удари вглиб території країни-агресора.
Усі аеродроми, з яких рф атакує Україну, мають бути знищені, — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі аеродроми, з яких рф атакує Україну, повинні бути знищені. Глава держави закликав Захід дозволити удари вглиб території країни-агресора.

«Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть зробити свій внесок у необхідну хоробрість. Ці кроки (дозволити удари по рф, - ред.) необхідно зробити. І я звертаюся передусім до США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі та інших друзів - ваша хоробрість може мати вирішальне значення для миру», - зазначив Президент під час виступу в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Володимир Зеленський наголосив: військові аеродроми, з яких російські літаки злітають з бомбами на українські міста, дітей і місця пуску російських ракет - усе це має бути знищено.

«Це не тільки знищить деякі цілі, але й зменшить можливості росії продовжувати цю війну. Ракети та безпілотники не є «носіями державного суверенітету», тому має бути колективна воля, колективна воля їх збити – так само, як це було з іранськими ракетами та безпілотниками», - продовжив він.

Також Зеленський навів приклад ефективності ударів по рф на прикладі Харківської області.

«Ми не дали росії просуватися на Харківщині. Крапка. путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян. Але нічого не досягнув. Нічого важливого та значущого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження з використання зброї поруч з кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки заблокувало спроби путіна в розширенні війни. Чи відреагував якось путін? Ні», - сказав він.

Президент зазначив, що російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» продемонстрував зло, яке транслює рф з початку війни. Він підкреслив, що потрібно діяти максимально хоробро, щоб досягти результатів.

«Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зі зброї. І ми не повинні втрачати можливості. Чим більш ефективною буде ППО, тим більш безпомічним буде путін. Чим менше у нас буде обмежень щодо ефективного використання зброї, тим більше рф буде намагатися рухатися в напрямку миру», - запевнив Володимир Зеленський.

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