Частина повноважень щодо мобілізації населення покладається саме на старосту – нардеп
15:28, 18 липня 2024
Також надали можливість призначати виконуючих обов'язки старости, зі збереженням, в подальшому, посади за військовослужбовцем.
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 липня у другому читанні підтримала зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (№ 9518).
Документ підтримав 271 народний депутат.
Проект передбачає:
Врахування щільності населення при утворенні старостинських округів, зменшення нижньої межі кількості жителів з 500 до 200 осіб.
Впровадження принципу повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (крім адмінцентрів)
Забезпечення безперервності діяльності старости до обрання нового старости новообраною радою.
Механізм призначення старости головою у разі недієздатності ради.
Дистанційне проведення громадських обговорень щодо кандидатури старости та діджиталізована процедура звітування.
Розширення повноважень старости.
Спрощену процедуру звільнення старости у разі окупації округу.
Призначення виконуючого обов'язки старости у разі мобілізації старости.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
За словами члена Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Безгіна, документ передбачає три ключові норми:
частина повноважень щодо мобілізації населення покладається саме на старосту;
надали можливість призначати виконуючих обов'язки, зі збереженням, в подальшому, посади за військовослужбовцем;
в контексті депопуляції, для таких територій зменшуються старостинські округи.