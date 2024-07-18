Частина повноважень щодо мобілізації населення покладається саме на старосту – нардеп

Також надали можливість призначати виконуючих обов'язки старости, зі збереженням, в подальшому, посади за військовослужбовцем.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 липня у другому читанні підтримала зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (№ 9518).

Документ підтримав 271 народний депутат.

Проект передбачає:

Врахування щільності населення при утворенні старостинських округів, зменшення нижньої межі кількості жителів з 500 до 200 осіб. Впровадження принципу повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (крім адмінцентрів) Забезпечення безперервності діяльності старости до обрання нового старости новообраною радою. Механізм призначення старости головою у разі недієздатності ради. Дистанційне проведення громадських обговорень щодо кандидатури старости та діджиталізована процедура звітування. Розширення повноважень старости. Спрощену процедуру звільнення старости у разі окупації округу. Призначення виконуючого обов'язки старости у разі мобілізації старости.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За словами члена Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Безгіна, документ передбачає три ключові норми:

частина повноважень щодо мобілізації населення покладається саме на старосту;

надали можливість призначати виконуючих обов'язки, зі збереженням, в подальшому, посади за військовослужбовцем;

в контексті депопуляції, для таких територій зменшуються старостинські округи.

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