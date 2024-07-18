40 тисяч гривень за сприяння в оформленні групи інвалідності: на хабарі викрито директора медичного центру на Вінниччині

За хабар чоловік обіцяв гарантоване отримання третьої групи інвалідності.

Фото: Вінницька обласна прокуратура

На Вінниччині викрили директора центру медико-санітарної допомоги, який вимагав 40 тисяч гривень за сприяння в оформленні групи інвалідності. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, місцевий житель звернувся до керівника центру медико-санітарної допомоги з проханням надати направлення для проходження медико-соціальної експертної комісії його доньці.

Службовець не відмовив у проханні та висловив вимогу про надання йому 40 тисяч гривень за проведення у підпорядкованому йому закладі відповідних діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, результати яких стануть підставою для гарантованого отримання третьої групи інвалідності при проходженні медико-соціальної експертної комісії.

Під час одержання другої частини, раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень, посадовця було затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Наразі до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже пів мільйона гривень.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, які могли скористатись послугами медика та всі причетні особи до злочинної діяльності.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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