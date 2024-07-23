Минкульт после сноса усадьбы Зеленских внес ее к памятникам архитектуры

Усадьбу Зеленских XIX века признали памятником архитектуры.

Министерство культуры и информационной политики признало столичную усадьбу Зеленских XIX века, которая на днях была разрушена, памятником архитектуры. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на МКИП.

Как известно, 19 июля в Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских.

Усадьба Зеленских — деревянное, обложенное кирпичом здание, построенное в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Это одно из старейших построек улицы.

Известна она стала благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

Сооружение начали разбирать в 2021 году, но общественная огласка приостановила работы. В начале апреля 2024 Дмитрий Перов сообщил, что застройщик завесил фасад здания 1890 года информационным щитом, на котором утверждает, что историческая достопримечательность не имеет никакой исторической или архитектурной ценности, а ее сохранение - портит инвестиционный климат города.

Напомним, владельцу усадьбы Зеленских объявили о подозрении в уничтожении имущества под арестом.

Ранее в КГГА заявили, что никаких согласований и разрешений Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял и не должен был предоставлять, потому что эта территория относится к центральному историческому ареалу, и полномочия на согласование проекта и предоставление определенных разрешений – в компетенции МКИП.

А в МКИП заявили, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно исторического дома, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни по ее демонтажу.

Ранее сообщалось, что владелец снесенной усадьбы Зеленских в Киеве отстроит ее за свой счет.

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