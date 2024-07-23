В Харькове разоблачили подпольное игровое заведение, которое маскировалось под продуктовый магазин

Чтобы остаться незамеченным, на здании установили вывески «ПРОДУКТЫ», «МОРОЖЕНИЕ».

В Харькове прекратили деятельность подпольного игрового заведения под видом продуктового магазина. Как сообщили в областной прокуратуре, по данным следствия, 49-летний мужчина в нежилом помещении незаконно организовал «бизнес» с азартными играми без лицензии, установив игровые автоматы.

Чтобы остаться незамеченным, на здании установили вывески «ПРОДУКТЫ», «МОРОЖЕНИЕ».

В ходе обыска в помещении правоохранители изъяли игровые автоматы, а также фальсифицированный алкоголь.

В настоящее время в Киевский районный суд г. Харькова подано ходатайство об аресте имущества.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

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