У Харкові викрили підпільний гральний заклад, який маскувався під продуктовий магазин

Щоб залишитися непоміченим, на будівлі встановили вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

У Харкові припинили діяльність підпільного грального закладу під виглядом продуктового магазину. Як повідомили у обласній прокуратурі, за даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Щоб залишитися непоміченим, на будівлі встановили вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

Під час обшуку у приміщені правоохоронці вилучили гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.

Наразі до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт майна.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

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