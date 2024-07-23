Укрзализныця увеличивает количество рейсов Интерсити Киев-Одесса

Укрзализныця добавляет дополнительные рейсы Интерсити в пиковый сезон.

В связи с высоким спросом на направление Киев-Одесса, Укрзализныця решила увеличить количество мест в пиковый сезон. Две недели назад было запущено Интерсити №761/762 по маршруту Киев-Одесса, и за это время наблюдается устойчивый интерес пассажиров к этому маршруту.

С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

- Отправление из Киева в 6:03, прибытие в Одессу в 13:34.

- Обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20, прибытие в Киев в 21:54.

В указанные дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит увеличить количество мест на этом направлении на 50% по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на все рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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