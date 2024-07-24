У женщины, которая направлялась в Польшу, изъяли церковные старопечатные издания 17-18 века

Наразі предмети старовини вилучили співробітники митниці.

В пункте пропуска «Краковец» военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни обнаружили предметы старины у женщины, которая направлялась в Польшу. Об этом пишут в ГПСУ.

Две книги на религиозную тематику нашли среди личных вещей в сумке гражданки Украины 1976 года рождения.

Находки датированы 17-18 веком.

В настоящее время предметы старины изъяли сотрудники таможни. Их историческую и культурную ценность будет устанавливать экспертиза.

Источник фото: ГПСУ

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