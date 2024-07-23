ВС оставил в силе приговор в отношении военнослужащего управления СБУ в Крыму, осужденного за государственную измену и дезертирство

Военнослужащий присоединится к федеральной службе безопасности рф, чем способствовал в оказании иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменения решения судов, согласно которым начальник главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым был признан виновным в государственной измене в виде оказания иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины и перехода на сторону врага в период вооруженного конфликта, а также в совершении дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины). Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением воинского звания подполковник. Соответствующее решение было принято КУС ВС по делу №759/3950/18 (производство №51-7105км23) от 4 июня 2024 года.

Как установили суды, 1 марта 2014 года военнослужащий СБУ провел личные беседы с сотрудниками указанного управления, во время чего склонил последних к государственной измене путем их агитации по вступлению на службу в вновь созданную иностранную организацию – «Службу безопасности Республики Крым», которая впоследствии присоединится к федеральной службы безопасности рф, чем способствовал в оказании иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. А затем он вступил на службу в «службу безопасности Республики Крым», главной целью существования которой было осуществление подрывной деятельности против Украины на территории АР Крым, и проходил военную службу в федеральной службе безопасности рф, с которой Украина находится в вооруженном конфликте, чем совершил переход на сторону врага в период вооруженного конфликта. Кроме того, вопреки распоряжению Председателя Службы безопасности Украины с целью полностью уклониться от прохождения военной службы до 30 марта 2014 года, а также до сих пор безосновательно не явился для дальнейшего прохождения военной службы в новое место службы – Центральное управление СБУ.

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