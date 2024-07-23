На Хмельнитчине женщина отдала мошенникам 24 000 гривен за аренду квартиры

Полиция предупреждает о росте мошенничества с арендой жилья.

Полиция Хмельницкой области предупреждает граждан об активизации мошеннических схем, связанных с арендой жилья. На днях 31-летняя женщина из Хмельницкого потеряла 24 000 гривен из-за мошеннической схемы.

Женщина нашла объявление об аренде квартиры в интернете. После обсуждения всех деталей в мессенджере, она перевела средства на указанный банковский счет. Однако, после этого связь с арендодателем исчезла. Потерпевшая обратилась в полицию, которая сейчас проводит проверку этого инцидента.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и соблюдать несколько простых правил безопасности при поиске жилья, чтобы избежать мошенничества:

Проверьте объявление: ознакомьтесь с аккаунтом автора, датой создания объявления и наличием других объявлений.

- Проверьте адрес: убедитесь, что указанный в объявлении адрес действительно существует.

- Проверьте документы: требуйте документы на квартиру и удостоверение личности владельца.

- Не осуществляйте предоплаты: не переводите деньги до осмотра квартиры.

- Заключайте договор аренды: всегда подписывайте официальный договор аренды.

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