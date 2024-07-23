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Предприниматель в Одессе организовал схему незаконного выезда в Молдову за $7 тысяч

23:48, 23 июля 2024
Полиция задержала организатора нелегальной схемы переправки через границу.
Предприниматель в Одессе организовал схему незаконного выезда в Молдову за $7 тысяч
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Оперативники Одесской области задержали 38-летнего частного предпринимателя, который организовал нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Молдову. Злоумышленник обещал своим клиентам беспрепятственный выезд за 7 000 долларов за человека. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Об этом сообщила полиция Одесской области. Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками ГУ ВБ СБУ заблокировали деятельность преступной группы. Организатору уже объявлено подозрение. За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как выяснилось, предприниматель вступил в сговор с неустановленными лицами для реализации своей схемы. Мужчин, которые хотели выехать из страны, он подыскивал среди знакомых. В конце мая он встретился с одним из «клиентов», объяснил условия переправки и потребовал 7 000 долларов. Вторая встреча состоялась в конце июня во время передачи пакета документов.

Правонарушителя задержали «на горячем» во время получения части средств. Полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства и в транспортном средстве злоумышленника. В результате были изъяты документы, мобильный телефон и часть денег, полученных преступным путем.

На основании собранных доказательств мы сообщили одесситу о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества, отметили в полиции. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается установление других лиц, причастных к преступлению.

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