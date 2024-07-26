Дмитрий Кулеба о переговорах с Китаем: Вышел доволен и с желанием перекурить

Дмитрий Кулеба отметил, что от МИД Китая прозвучало заявление о том, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для КНР.

Фото: getty images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о некоторых деталях встречи с китайским коллегой Ван I 24 июля. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Он отметил, что от китайского коллеги прозвучало заявление о том, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая.

«Китай будет стоять только на стороне Китая. Те, кто считает, что он будет стоять на стороне Украины или россии, глубоко ошибаются. У нас была часть разговора, посвященная развитию наших двусторонних отношений в экономике и торговле», – отметил он.

Министр подчеркнул, что был очень четкий сигнал, что Китай рассматривает это вне контекста любых процессов. Это особое направление внешней политики КНР.

«Я получился довольным и с желанием перекурить», - добавил глава МИД.

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