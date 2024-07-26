МКИП добавило шесть новых элементов в Нацперечень нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило новые элементы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Среди них:
Как пишут в МКИП, теперь местные общины должны принять меры по учету рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины об охране элементов нематериального культурного наследия.
Источник фото: МКИП
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