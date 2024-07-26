МКИП добавило шесть новых элементов в Нацперечень нематериального культурного наследия

Бойковская писанка, львовское звонарство, культура приготовления «засыпанной капусты», «городоцкий шов» теперь в Нацперечне.

Источник фото: МКИП

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило новые элементы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Среди них:

традиция звонарства во Львове;

культура приготовления и потребления « засыпанной капусты » Львовщины;

засыпанной капусты Львовщины; традиция создания бойковской писанки булавкой;

обряд установления «вехи» на Переяславщине;

программа по охране традиции покрытия домов соломой и камышом в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины;

техника вышивки «городоцкий шов» или «городоцкий стеб».

Как пишут в МКИП, теперь местные общины должны принять меры по учету рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины об охране элементов нематериального культурного наследия.

Источник фото: МКИП

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