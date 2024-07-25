Кредиторам запрещено выдавать ссуду лудоманам, внесенным в Реестр КРАИЛ, — НБУ

Лудоманы не смогут оформить кредит для внесения ставок.

Источник фото: hmarochos.kiev.ua

Национальный банк с 22 июня запретил производить платежные операции клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. А теперь, с 25 июля бюро кредитных историй, которые заключили договоры об информационном взаимодействии с КРАИЛ, смогут получить доступ к Реестру лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Как объясняют в НБУ, банки и другие кредитные учреждения теперь обязаны проверять, нет ли потенциального заемщика в специальном реестре. Для этого они будут обращаться в бюро кредитных историй.

Это предусматривает изменения, в частности, к Закону Украины «О потребительском кредитовании», подготовленные с участием НБУ, что устанавливают:

запрет заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в Реестр и которые использовали кредитные средства для внесения ставок;

обязанность кредитодателя до заключения договора о потребительском кредите проверить наличие такой информации в Реестре путем обращения в бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй будут безвозмездно передавать кредитодателям сведения о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и использование ими кредитных средств для внесения ставок. В целях обеспечения выполнения требований Закона Украины «О потребительском кредитовании» КРАИЛ уже осуществила организационные и технические меры по реализации доступа бюро кредитных историй к Реестру.

Информация о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вносится в Реестр уполномоченным органом (КРАИЛ) по результатам рассмотрения соответствующего заявления.

Кто может подать такое заявление уполномоченному органу:

члены семьи первой степени родства или законные представители в соответствии с частью 11 статьи 16 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

При каких условиях:

если лицо, которому ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, использует кредитные средства для внесения ставок, а расходы на игру превышают личный доход такого лица, что ставит игрока или его семью в затруднительное материальное положение.

Это происходит по результатам рассмотрения заявления о превышении расходов на игру над личными доходами игрока, ставящего игрока или его семью в затруднительное материальное положение, и осуществляется с использованием средств, полученных взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

При условии внесения КРАИЛ соответствующей информации о лице в Реестр бюро кредитных историй смогут передать его кредитодателям. После получения такой информации в соответствии с абзацем второй части первой статьи 10 Закона Украины «О потребительском кредитовании» кредитодателям будет запрещено заключать договор о потребительском кредите с лицами, в отношении которых они получили информацию об использовании ими кредитных средств для внесения ставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.