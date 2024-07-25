Практика судов
  1. В Украине

Кредиторам запрещено выдавать ссуду лудоманам, внесенным в Реестр КРАИЛ, — НБУ

21:24, 25 июля 2024
Лудоманы не смогут оформить кредит для внесения ставок.
Кредиторам запрещено выдавать ссуду лудоманам, внесенным в Реестр КРАИЛ, — НБУ
Источник фото: hmarochos.kiev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк с 22 июня запретил производить платежные операции клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. А теперь, с 25 июля бюро кредитных историй, которые заключили договоры об информационном взаимодействии с КРАИЛ, смогут получить доступ к Реестру лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Как объясняют в НБУ, банки и другие кредитные учреждения теперь обязаны проверять, нет ли потенциального заемщика в специальном реестре. Для этого они будут обращаться в бюро кредитных историй.

Это предусматривает изменения, в частности, к Закону Украины «О потребительском кредитовании», подготовленные с участием НБУ, что устанавливают:

  • запрет заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в Реестр и которые использовали кредитные средства для внесения ставок;
  • обязанность кредитодателя до заключения договора о потребительском кредите проверить наличие такой информации в Реестре путем обращения в бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй будут безвозмездно передавать кредитодателям сведения о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и использование ими кредитных средств для внесения ставок. В целях обеспечения выполнения требований Закона Украины «О потребительском кредитовании» КРАИЛ уже осуществила организационные и технические меры по реализации доступа бюро кредитных историй к Реестру.

Информация о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вносится в Реестр уполномоченным органом (КРАИЛ) по результатам рассмотрения соответствующего заявления.

Кто может подать такое заявление уполномоченному органу:

  • члены семьи первой степени родства или законные представители в соответствии с частью 11 статьи 16 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

При каких условиях:

  • если лицо, которому ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, использует кредитные средства для внесения ставок, а расходы на игру превышают личный доход такого лица, что ставит игрока или его семью в затруднительное материальное положение.

Это происходит по результатам рассмотрения заявления о превышении расходов на игру над личными доходами игрока, ставящего игрока или его семью в затруднительное материальное положение, и осуществляется с использованием средств, полученных взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

При условии внесения КРАИЛ соответствующей информации о лице в Реестр бюро кредитных историй смогут передать его кредитодателям. После получения такой информации в соответствии с абзацем второй части первой статьи 10 Закона Украины «О потребительском кредитовании» кредитодателям будет запрещено заключать договор о потребительском кредите с лицами, в отношении которых они получили информацию об использовании ими кредитных средств для внесения ставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему

Народные депутаты, несмотря на позицию Минобороны и Генштаба, собираются убрать из законодательства возможность мобилизации молодых людей до 25 лет.

Валентина Симоненко сохранила статус судьи в отставке: СБУ не нашла доказательств получения гражданства РФ

Высший совет правосудия отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

Бесспорное право на отсрочку не освобождает мужчину от прохождения ВЛК при обновлении данных – позиция суда

Мужчина отмечал, что в ТЦК отказали в предоставлении отсрочки и требовали пройти ВЛК, хотя у него было на отсрочку бесспорное право, ведь на войне погиб его родной брат – что решил суд.

ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

Ответственный за «цифровую нормативку» в Минобороны объяснил, когда рассекретят постановление Кабмина о Резерв+

Руководитель директората Минобороны Артем Романюков подтвердил, что постановление о Резерв+ засекретили и пообещал, что его когда-нибудь сделают публичным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва