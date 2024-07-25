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В Днепре застрелили общественного активиста: полиция задержала двух мужчин

20:45, 25 июля 2024
Тело мужчины, у которого шесть раз стреляли, вывезли и закопали, а его автомобиль спрятали в заранее арендованном гараже.
В Днепре застрелили общественного активиста: полиция задержала двух мужчин
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На днях, а именно 23 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 32-летнего общественного активиста. На следующий день стало известно, что мужчина стал жертвой преступления. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра. В СМИ пишут, что речь идет о Михаиле Тонконогом.

В Национальной полиции сообщили, что задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве мужчины.

Как установили полицейские, 22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. По версии следствия, между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста. После совершенного, оружие фигуранты выбросили в водоем, тело умершего зарыли в лесополосе, а его авто «Škoda Octavia» отогнали в арендованный гараж.

Двух мужчин – 39-летнего жителя с. Слобожанское и 23-летнего днепрянина правоохранители задержали. Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли вещественные доказательства, которые могут представлять интерес для следствия.

Обеим задержанным вручили сообщение о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Идут следственные меры с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления.

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