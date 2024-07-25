У Дніпрі застрелили громадського активіста: поліція затримала двох чоловіків

Тіло чоловіка, у якого стріляли шість разів, вивезли та закопали, а його автомобіль заховали у заздалегідь орендованому гаражі.

На днях, а саме 23 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного громадського активіста. Вже наступного дня стало відомо, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. У ЗМІ пишуть, що мова йде про Михайла Тонконогого.

У Національній поліції повідомили, що затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві чоловіка.

Як встановили поліцейські, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. За версією слідства, між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста. Після скоєного, зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто «Škoda Octavia» відігнали в орендований гараж.

Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

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