Практика судів
  1. В Україні

У Дніпрі застрелили громадського активіста: поліція затримала двох чоловіків

20:45, 25 липня 2024
Тіло чоловіка, у якого стріляли шість разів, вивезли та закопали, а його автомобіль заховали у заздалегідь орендованому гаражі.
У Дніпрі застрелили громадського активіста: поліція затримала двох чоловіків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На днях, а саме 23 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного громадського активіста. Вже наступного дня стало відомо, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. У ЗМІ пишуть, що мова йде про Михайла Тонконогого

У Національній поліції повідомили, що затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві чоловіка.

Як встановили поліцейські, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. За версією слідства, між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста. Після скоєного, зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто «Škoda Octavia» відігнали в орендований гараж.

Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

ТЦК не може «заднім числом» штрафувати чоловіків, які оновили дані, за непостановку на військовий облік у попередні роки

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік «заднім числом».

Відповідальний за «цифрову нормативку» в Міноборони пояснив, коли розсекретять постанову Кабміну про Резерв+

Керівник директорату Міноборони Артем Романюков підтвердив, що постанову про Резерв+ засекретили і пообіцяв, що її колись зроблять публічною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва