Кредиторам заборонено видавати позику лудоманам, внесеним в Реєстр КРАІЛ, — НБУ

Лудомани не зможуть оформити кредит для внесення ставок.

Джерело фото: hmarochos.kiev.ua

Національний банк з 22 червня заборонив проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. А відтепер, з 25 липня бюро кредитних історій, які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, матимуть змогу отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Як пояснюють у НБУ, банки та інші кредитні установи тепер зобов'язані перевіряти, чи немає потенційного позичальника в спеціальному реєстрі. Для цього вони будуть звертатися до бюро кредитних історій.

Це передбачають зміни, зокрема, до Закону України «Про споживче кредитування», підготовлені за участі НБУ, що встановлюють:

заборону укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до Реєстру та які використовували кредитні кошти для внесення ставок;

обов’язок кредитодавця до укладення договору про споживчий кредит перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до бюро кредитних історій.

Бюро кредитних історій передаватимуть безоплатно кредитодавцям відомості щодо осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про споживче кредитування» КРАІЛ вже здійснила організаційні та технічні заходи для реалізації доступу бюро кредитних історій до Реєстру.

Інформація про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вноситься до Реєстру уповноваженим органом (КРАІЛ) за результатами розгляду відповідної заяви.

Хто може подати таку заяву уповноваженому органу:

члени сім’ї першого ступеня споріднення або законні представники відповідно до частини 11 статті 16 Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

За яких умов:

якщо особа, якій обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, використовує кредитні кошти для внесення ставок, а витрати на гру перевищують особистий дохід такої особи, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Це відбувається за результатами розгляду заяви щодо перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище, та здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

За умови внесення КРАІЛ відповідної інформації про особу до Реєстру бюро кредитних історій зможуть передати її кредитодавцям. Після отримання такої інформації відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону України «Про споживче кредитування» кредитодавцям буде заборонено укладати договір про споживчий кредит з особами, щодо яких вони отримали інформацію про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

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