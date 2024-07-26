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МКІП додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

10:21, 26 липня 2024
Бойківська писанка, львівське дзвонарство, культура приготування «засипаної капусти», «городоцький шов» відтепер у Нацпереліку.
МКІП додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
Джерело фото: МКІП
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Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Серед них:

  • традиція дзвонарства у Львові;
  • культура приготування та споживання «засипаної капусти» Львівщини;
  • традиція створення бойківської писанки булавкою;
  • обряд встановлення «віхи» на Переяславщині;
  • програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;
  • техніка вишивки «городоцький шов» або «городоцький стіб».

Як пишуть у МКІП, відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Джерело фото: МКІП

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