МКІП додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Бойківська писанка, львівське дзвонарство, культура приготування «засипаної капусти», «городоцький шов» відтепер у Нацпереліку.

Джерело фото: МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Серед них:

традиція дзвонарства у Львові;

культура приготування та споживання «засипаної капусти» Львівщини;

традиція створення бойківської писанки булавкою;

обряд встановлення «віхи» на Переяславщині;

програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;

техніка вишивки «городоцький шов» або «городоцький стіб».

Як пишуть у МКІП, відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Джерело фото: МКІП

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