МКІП додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Серед них:
Як пишуть у МКІП, відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
Джерело фото: МКІП
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