Дмитро Кулеба про переговори з Китаєм: Вийшов задоволеним і з бажанням перекурити

Дмитро Кулеба зазначив, що від МЗС Китаю пролунала заява про те, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для КНР.

Фото: getty images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про деякі деталі зустрічі з китайським колегою Ван І 24 липня. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що від китайського колеги пролунала заява про те, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

«Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Ті, хто вважають, що він стоятиме на боці України чи рф, глибоко помиляються. У нас була частина розмови, присвячена розвитку наших двосторонніх відносин в економіці й торгівлі», - зазначив він.

Міністр наголосив, що був дуже чіткий сигнал, що Китай розглядає це поза контекстом будь-яких процесів. Це окремий напрямок зовнішньої політики КНР.

«Я вийшов задоволеним і з бажанням перекурити», - додав голова МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.