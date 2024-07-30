Рост налогов: «Совет семи» при Президенте обсудит предложение Правительства — Андрей Ермак

Совет по вопросам поддержки обсудит вопросы, связанные с законопроектом 11416 о повышении налогов.

Фото: president.gov.ua

В среду, 31 июля, Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте Украины («Совет семи») на специальном заседании обсудит вопросы, связанные с законопроектом 11416 о повышении налогов, которым правительство планирует пополнить бюджет на 125 млрд грн. года и на 341,9 млрд грн – в следующем. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Мы являемся организаторами диалога по законопроекту №11416... Будут представители бизнеса, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Я благодарен за то, что быстро откликнулись на предложение открыто обсудить этот вопрос», – заявил он.

По мнению Ермака, совет уже стал эффективным инструментом, «своеобразным голосом предпринимателей».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало - как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн. Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Параллельно для финансирования этих расходов необходимо повысить налоги. Также мы писали, что повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% стоимости – принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

В свою очередь, спецпредставитель США Пенни Прицкер предложила искать пути наполнения бюджета Украины на рынках электроники, сигарет и алкоголя.

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