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Гоструда напоминает, какая ответственность за нарушение законодательства об охране труда

23:30, 30 июля 2024
Оплата штрафа не освобождает лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд, от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.
Гоструда напоминает, какая ответственность за нарушение законодательства об охране труда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какова ответственность за нарушение законодательства об охране труда.

Закон Украины «Об охране труда» предусматривает уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность при нарушении работниками законодательства об охране труда.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнении предписаний должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Оплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд.

Кроме возмещения вреда работникам (в результате несчастного случая или профессионального заболевания), работодатель полностью возмещает ущерб другим предприятиям, гражданам и государству на общих основаниях в связи с причинением вреда при нарушении требований охраны труда.

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