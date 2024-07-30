Практика судів
  1. В Україні

Держпраці нагадує, яка відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

23:30, 30 липня 2024
Сплата штрафу не звільняє особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.
Держпраці нагадує, яка відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, яка є відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Закон України «Про охорону праці» передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність у разі порушення працівниками законодавства про охорону праці.

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Kрім відшкодування шкоди працівникам (внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання), роботодавець повністю відшкодовує збитки іншим підприємствам, громадянам і державі на загальних підставах у зв’язку з заподіянням шкоди при порушенні вимог охорони праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна ще не отримала від США $7,8 млрд економічної допомоги за схваленим Конгресом США весною законом про військову допомогу – Мінфін

Частина економічної допомоги $7,8 млрд в рамках пакету військової допомоги від США на загальну суму $60 млрд поки не надійшла до України, але її очікують.

Створення електронного правосуддя в Україні передали на аутсорс міжнародним партнерам

Зокрема міжнародні партнери наймуть окремих осіб для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок та нових бізнес-процесів у сфері судочинства.

Україна щодня витрачає на сектор безпеки і оборони 5,6 млрд грн – Мінфін

1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів підуть або на закупівлю зброї, або на компенсацію самим же партнерам їх витрат на закупівлю зброї.

Військовий квиток з QR-кодом відтепер доступний на порталі Дія

На порталі Дія відтепер можна отримати військовий квиток з QR-кодом.

Сергій Марченко: підвищуючи податки, ми показуємо нашим партнерам, що готові до непростих рішень

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування – підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області