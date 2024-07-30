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Утримували військових та неповнолітніх: на Хмельниччині викрили псевдореабілітаційний центр

23:12, 30 липня 2024
Родичі людей платили у середньому 20 тисяч за так зване «лікування».
Утримували військових та неповнолітніх: на Хмельниччині викрили псевдореабілітаційний центр
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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Правоохоронці викрили псевдореабілітаційний центр на Хмельниччині, де незаконно утримували людей, зокрема військових. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі.

За даними прокурорів,  житель Львова заснував на території Хмельницької області псевдореабілітаційний центр із надання допомоги особам з різного роду залежностями. Разом зі трьома спільниками він орендував житловий будинок з земельною ділянкою.

"Клієнтів" підшукували в інтернеті або серед знайомих. Також розповсюджували оголошення про надання допомоги у подоланні згубної залежності та лікування ПТСР. Вартість "послуг" становила в середньому 20 тис грн на місяць. "Лікування" оплачували близькі родичі.

Серед "пацієнтів" були військовослужбовці ЗСУ, які мали посттравматичні стресові розлади. Вони, перебуваючи у відпустці, за наполяганням рідних звертались за допомогою. Тих, хто не погоджувався їхати у реабілітаційний заклад добровільно, вивозили силою.

Лікування потерпілі не отримували. Вони не могли з власної волі покинути заклад, адже їх замикали в охоронюваних приміщеннях, а документи відбирали. Контакти із зовнішнім світом суворо обмежувались. Телефоном користуватися їм не дозволяли.

Серед 44 утриманців у закладі перебувало і 3 неповнолітніх.

Наразі усім фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

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