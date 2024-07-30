Удерживали военных и несовершеннолетних: в Хмельницкой области разоблачили псевдореабилитационный центр

Родственники людей платили в среднем 20 тысяч за так называемое «лечение».

Правоохранители разоблачили псевдореабилитационный центр в Хмельницкой области, где незаконно содержали людей, в том числе военных. Об этом сообщает областная прокуратура.

Четверым лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы.

По данным прокуроров, житель Львова основал на территории Хмельницкой области псевдореабилитационный центр по оказанию помощи лицам с разными зависимостями. Вместе с тремя сообщниками он арендовал жилой дом с земельным участком.

"Клиентов" подыскивали в интернете или среди знакомых. Также распространяли объявления о предоставлении помощи в преодолении пагубной зависимости и лечении ПТСР. Стоимость "услуг" составляла в среднем 20 тыс. грн в месяц. "Лечение" оплачивали близкие родственники.

Среди "пациентов" были военнослужащие ВСУ, имевшие посттравматические стрессовые расстройства. Они, находясь в отпуске, по настоянию родных обращались за помощью. Не соглашавшихся ехать в реабилитационное заведение добровольно вывозили силой.

Лечение потерпевшие не получали. Они не могли по собственной воле покинуть заведение, их запирали в охраняемых помещениях, а документы отбирали. Контакты с внешним миром строго ограничивались. Телефону пользоваться им не разрешали.

Среди 44 иждивенцев в заведении находились и 3 несовершеннолетних.

В настоящее время всем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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