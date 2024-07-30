Зростання податків: «Рада сімох» при Президентові обговорить пропозицію Уряду — Андрій Єрмак

Рада з питань підтримки обговорить питання, пов'язані із законопроектом 11416 щодо підвищення податків.

Фото: president.gov.ua

У середу, 31 липня, Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України («Рада сімох») на спеціальному засіданні обговорить питання, пов'язані із законопроектом 11416 щодо підвищення податків, яким уряд планує поповнити бюджет на 125 млрд грн цього року і на 341,9 млрд грн – наступного. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Ми є організаторами діалогу щодо законопроєкту №11416... Будуть представники бізнесу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Я вдячний за те, що швидко відгукнулися на пропозицію відкрито обговорити це питання», - заявив він.

На думку Єрмака, рада вже стала ефективним інструментом, «своєрідним голосом підприємців».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн. Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

Як відомо, відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Зокрема, там йдеться про те, що Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Паралельно для фінансування цих видатків потрібно підвищити податки. Як раніше ми писали, підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету близько 45 млрд грн у 2024 році, а встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації, у розмірі 15% від вартості – принесе 10 млрд грн. Це передбачає законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків.

У свою чергу спецпредставниця США Пенні Пріцкер запропонувала шукати шляхи наповнення бюджету України на ринках електроніки, сигарет та алкоголю.

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