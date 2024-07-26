Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс лише на 1% — дослідження

На виборах за Дональда Трампа готові віддати голос 48% виборців, а за Камалу Гарріс - 47%.

Фото: cnn.com

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп випереджає віце-президенту США Камалу Гарріс лише на 1%.

За даними дослідження NYT та інституту Siena College, за колишнього лідера США готові віддати голос 48% виборців, а за віце-президента - 47%. Мова йде про ймовірних виборців.

Серед зареєстрованих ситуація відрізняється на два відсоткові пункти: за Трампа готові проголосувати 48% виборців, за Гарріс – 46%.

У видання зазначають, що скоротити значну перевагу Трампа допомогло, ймовірно, швидке переформатування демократичної коаліції.

Як писала «Судово-юридична газета», штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША. Скарга стосується передачі грошей з фонду Байдена на користь Гарріс.

Додамо, один із телеканалів США запросив Трампа й Гарріс провести теледебати 17 вересня.

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