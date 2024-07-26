26 липня: яке сьогодні свято та головні події

26 липня в Україні святкують День дядька та тітки.

Фото: shutterstock.com

У п’ятницю, 26 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 липня в Україні святкують День парашутиста. Це неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.

Також 26 липня День холістичної терапії. Це свято присвячене визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.

А ще 26 липня Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. Хвороба Гоше є аутосомно-рецесивним захворюванням, що означає, що для її розвитку необхідно успадкувати мутований ген від обох батьків. Це захворювання може призводити до збільшення селезінки та печінки, порушення роботи печінки, скелетних розладів, анемії та інших серйозних ускладнень.

26 липня святкують Всесвітній день тофу. Це свято присвячене популяризації тофу – рослинного замінника м’яса та молочних продуктів, виготовленого з соєвих бобів. Тофу має довгу історію, яка почалася в Китаї близько 179 року до н.е. за часів династії Хань. Згодом він поширився в Японію та інші країни Азії. Сьогодні тофу є важливим продуктом для вегетаріанців і веганів завдяки високому вмісту білка та інших корисних поживних речовин.

Також 26 липня Міжнародний день збереження мангрових екосистем. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО з метою підвищення обізнаності про важливість мангрових екосистем та сприяння їх збереженню і сталому використанню. Мангрові екосистеми є унікальними та вразливими. Вони відіграють ключову роль у захисті прибережних районів від ерозії, штормів та цунамі, а також забезпечують середовище існування для багатьох видів риб і ракоподібних. Крім того, мангрові ліси є важливими поглиначами вуглецю, допомагаючи зменшити вплив змін клімату.

А ще 26 липня День есперанто. Це свято присвячене штучно створеній міжнародній мові есперанто, яка була розроблена Людвігом Заменгофом 1887 року. Заменгоф, окулист за професією, прагнув створити мову, яка б сприяла міжнародному спілкуванню та взаєморозумінню.

26 липня святкують День системного адміністратора. Щороку припадає на останню п’ятницю липня. Це неофіційне професійне свято було започатковане 2000 року американським системним адміністратором Тедом Кекатосом. Ідея свята виникла після того, як Кекатос побачив рекламу Hewlett-Packard, де системного адміністратора, який встановив нові принтери, вдячні користувачі вітали квітами та кошиками фруктів. Натхненний цим, він вирішив створити спеціальний день для вшанування праці системних адміністраторів.

Також 26 липня День дядька та тітки. Цей день присвячений вшануванню унікальних стосунків, які ми маємо з нашими тітками та дядьками. Вони часто відіграють важливу роль у нашому житті, підтримуючи нас, надаючи поради та створюючи незабутні спогади. У багатьох культурах тітки й дядьки мають особливе значення. Наприклад, у племені ашанті в Гані вони можуть виховувати і дисциплінувати дітей своїх братів і сестер.

Яке сьогодні церковне свято

26 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Єрмолая. Він був одним із трьох священників, які залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за імператора Максиміана. Єрмолай був відомий своєю мудрістю та благочестям, і багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою. Він продовжував проповідувати християнську віру, незважаючи на небезпеку. Він навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений.

Календар важливих подій за 26 липня:

811 рік — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) гине візантійський імператор Нікіфор I;

1309 рік — Генріх VII стає королем Священної Римської імперії за визнанням папи Климента V;

1708 рік — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчують полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I;

1866 рік — у Нікольсбурзі підписують мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1913 рік — австрійський уряд скасовує конституцію Богемського королівства;

1919 рік — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва;

1941 рік — у Канаді засновують Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об'єднаних українських канадців);

1948 рік — Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи);

1971 рік — стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 рік — компанії Circuit City I Good Guys анонсують новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.