Країни G7 до жовтня укладуть рамкову угоду про $50 млрд кредиту Україні за рахунок заморожених активів рф

У ЄС очікують до жовтня рамкову угоду щодо кредиту в $50 млрд із росактивів для України.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що найближчими місяцями країни G7 укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту на суму 50 млрд доларів, який обслуговуватиметься за рахунок доходів від заморожених активів рф, передає Reuters.

За його словами, 24 липня міністри G7 провели зустріч з цього питання і їм вдалося досягти значного прогресу в технічних та юридичних аспектах кредиту.

«Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки», - уточнив він.

У Reuters зазначають, що кредит у розмірі 50 млрд доларів буде обслуговуватися за рахунок надходжень від активів російського Центробанку на суму близько 300 млрд доларів, заморожених на Заході після вторгнення рф в Україну в 2022 році.

Також агенство додало, що хоча серед G7 і немає одностайної підтримки конфіскації російських активів, проте є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Сергій Марченко заявив, що Україна мала власні ключові умови до «Великої сімки» щодо виділення 50 млрд доларів.

Додамо, Саудівська Аравія пригрозила країнам G7, що продасть частину європейських облігацій у відповідь на конфіскацію активів рф.

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