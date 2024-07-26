Страны G7 к октябрю заключат рамочное соглашение о $50 млрд кредита Украине за счет замороженных активов рф

В ЕС ожидают к октябрю рамочное соглашение по кредиту в $50 млрд из росактивов для Украины.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в ближайшие месяцы страны G7 заключат рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 50 млрд долларов, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов россии, передает Reuters.

По его словам, 24 июля министры G7 провели встречу по этому вопросу и им удалось добиться значительного прогресса в технических и юридических аспектах кредита.

«Я уверен, что мы сможем заключить соглашение до октября. Под октябрем я имею в виду рамки», – уточнил он.

В Reuters отмечают, что кредит в размере 50 млрд долларов будет обслуживаться за счет поступлений от активов российского Центробанка на сумму около 300 млрд долларов, замороженных на Западе после вторжения россии в Украину в 2022 году.

Также агентство добавило, что хотя среди G7 и нет единодушной поддержки конфискации российских активов, однако есть согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.

Ранее мы писали, что Сергей Марченко заявил, что у Украины были собственные ключевые условия к «Большой семерке» (G7) по выделению 50 млрд долларов.

Добавим, Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф.

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