Руслан Стефанчук объяснил, почему не видит условий для демобилизации

Руслан Стефанчук о демобилизации: не хочу, чтобы Верховная Рада повторила ошибку Центральной Рады.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не хотел бы, чтобы Верховная Рада повторила ошибку Центральной Рады в вопросе демобилизации. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

«Я не знаю страны, которая бы во время войны проводила демобилизацию... Простите, я знаю такую ​​страну - это Украинская Народная Республика в 1919 году. В то время министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о демобилизации. Этот законопроект тогда был проголосован Центральной Радой... Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибку Центральной Рады», – сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года.

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