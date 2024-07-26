Руслан Стефанчук объяснил, почему не видит условий для демобилизации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не хотел бы, чтобы Верховная Рада повторила ошибку Центральной Рады в вопросе демобилизации. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.
«Я не знаю страны, которая бы во время войны проводила демобилизацию... Простите, я знаю такую страну - это Украинская Народная Республика в 1919 году. В то время министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о демобилизации. Этот законопроект тогда был проголосован Центральной Радой... Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибку Центральной Рады», – сказал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года.
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