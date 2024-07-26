Руслан Стефанчук пояснив, чому не бачить умов для демобілізації

Руслан Стефанчук про демобілізацію: не хочу, щоб Верховна Рада повторила помилку Центральної Ради.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не хотів би, щоб Верховна Рада повторив помилку Центральної Ради в питанні демобілізації. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

«Я не знаю країни, яка б під час війни проводила демобілізацію... Перепрошую, я знаю таку країну - це Українська Народна Республіка в 1919 році. У той час міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради законопроект про демобілізацію. Цей законопроект тоді був проголосований Центральною Радою... Мені потрібно розповідати, що сталося далі? Для мене дуже важливо, щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилку Центральної Ради», - сказав Стефанчук.

Раніше ми писали, що Законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року.

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