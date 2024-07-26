26 июля: какой сегодня праздник и главные события

26 июля в Украине празднуют День дяди и тети.

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В пятницу, 26 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 июля в Украине празднуют День парашютиста. Это неофициальный профессиональный праздник, который празднуют как профессионалы, так и любители парашютизма. История парашютизма в Украине началась в 1930 году, и с тех пор этот вид спорта приобрел большую популярность. Первый парашют был изобретен Леонардо да Винчи, но современный вид парашюта появился благодаря Луи-Себастьену Ленорману в конце 18 века.

Также 26 июля День холистической терапии. Этот праздник посвящен признанию и чествованию холистической терапии, рассматривающей человеческий организм как синергию разума, тела и души. Целью холистической терапии является достижение гармоничного баланса между всеми элементами бытия.

А еще 26 июля Международный день осведомленности о болезни Гоше. Болезнь Гоше является аутосомно-рецессивным заболеванием, означающим, что для его развития необходимо унаследовать мутированный ген от обоих родителей. Это заболевание может приводить к увеличению селезенки и печени, нарушению работы печени, скелетным расстройствам, анемии и другим серьезным осложнениям.

26 июля празднуют Всемирный день тофу. Этот праздник посвящен популяризации тофу – растительного заменителя мяса и молочных продуктов, изготовленного из соевых бобов. Тофу имеет долгую историю, которая началась в Китае около 179 г. до н.э. во времена династии Хань. Затем он распространился в Японию и другие страны Азии. Сегодня тофу является важным продуктом для вегетарианцев и веганов, благодаря высокому содержанию белка и других полезных питательных веществ.

Также 26 июля Международный день сохранения мангровых экосистем. Этот праздник был введен ЮНЕСКО с целью повышения осведомленности о важности мангровых экосистем и содействия их сохранению и устойчивому использованию. Мангровые экосистемы уникальны и уязвимы. Они играют ключевую роль в защите прибрежных районов от эрозии, штормов и цунами, а также обеспечивают среду обитания для многих видов рыб и ракообразных. Кроме того, мангровые леса являются важными поглотителями углерода, помогая уменьшить влияние изменений климата.

А еще 26 июля День эсперанто. Этот праздник посвящен искусственно созданному международному языку эсперанто, разработанному Людвигом Заменгофом 1887 года. Заменгоф, окулист по профессии, стремился создать язык, способствующий международному общению и взаимопониманию.

26 июля празднуют День системного администратора. Каждый год приходится на последнюю пятницу июля. Этот неофициальный профессиональный праздник был начат в 2000 году американским системным администратором Тедом Кекатосом. Идея праздника возникла после того, как Кекатос увидел рекламу Hewlett-Packard, где системного администратора, установившего новые принтеры, благодарные пользователи приветствовали цветами и корзинами фруктов. Вдохновленный этим, он решил создать специальный день для чествования системных администраторов.

Также 26 июля День дяди и тети. Этот день посвящен чествованию уникальных отношений, которые мы имеем с нашими тетками и дядей. Они часто играют важную роль в нашей жизни, поддерживая нас, давая советы и создавая незабываемые воспоминания. Во многих культурах тети и дяди имеют особое значение. К примеру, в племени ашанти в Гане они могут воспитывать и дисциплинировать детей своих братьев и сестер.

Какой сегодня церковный праздник

26 июля в церковном календаре – день памяти святого мученика Ермолая. Он был одним из трех священников, оставшихся в Никомидии после большого гонения на христиан императором Максимианом. Ермолай был известен своей мудростью и благочестием, и многие обращались к нему за советом и духовной поддержкой. Он продолжал проповедовать христианскую веру, невзирая на опасность. Он обратил в христианство святого Пантелеймона, впоследствии ставшего известным врачом и мучеником. За свою веру Ермолай был схвачен и казнен.

Календарь важных событий за 26 июля:

811 год — в битве с болгарами (болгарский хан Крум) погибает византийский император Никифор I;

1309 год — Генрих VII становится королем Священной Римской империи по признанию папы Климента V;

1708 год — по приказу гетмана Ивана Мазепы вблизи Белой Церкви казнят полковника Василия Кочубея, за измену в пользу Петра I;

1866 год — в Никольсбурге подписывают мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;

1913 год — австрийское правительство отменяет конституцию Богемского королевства;

1919 год — махновцы убивают атамана украинского войска во времена Гражданской Войны Матвея Григорьева;

1941 год — в Канаде основывают Украинское общество помощи Родине (впоследствии — Общество объединенных украинских канадцев);

1948 год — Великобритания и США подписывают условия реализации "плана Маршалла" (плана помощи странам Европы);

1971 год — стартует американский космический корабль "Аполлон-15", пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, 30 июля совершающий посадку на Луну;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписывают Конвенцию о создании Европола — организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью;

1998 год — компании Circuit City I Good Guys анонсируют новый стандарт цифрового видео – Digital Video Express (DIVX), как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

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