Дональд Трамп опережает Камалу Харрис всего на 1% — исследование

На выборах за Дональда Трампа готовы отдать голос 48% избирателей, а за Камалу Харрис – 47%.

Фото: cnn.com

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает вице-президента США Камалу Харрис всего на 1%.

По данным исследования NYT и института Siena College, за бывшего лидера США готовы отдать голос 48% избирателей, а за вице-президента – 47%. Речь идет о вероятных избирателях.

Среди зарегистрированных ситуация отличается на два процентных пункта: за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Харрис – 46%.

В издании отмечают, что сократить значительное преимущество Трампа помогло, вероятно, быстрое переформатирование демократической коалиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», штаб Трампа подал жалобу на Харрис в Федеральную избирательную комиссию США. Жалоба касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Харрис.

Добавим, один из телеканалов США пригласил Трампа и Гаррис провести теледебаты 17 сентября.

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