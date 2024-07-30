Американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер вважає, шо головна боротьба під час виборів президента США буде за штати Пенсільванія та Мічіган, де проживає багато українців.

Історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США у листопаді. Про це він написав у своєму блозі.

Говорячи про поточні коливання в підтримці кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа, які наразі сягають кількох відсотків, він зазначив, що саме така частка українців серед загального населення проживає у тих штатах, які є «спірними».

«Розмірковуючи про те, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах. Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати є важливішими за інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0,5% населення Мічігану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори», – заявив історик.

За його словами, в окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

«У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році. У Пенсільванії кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році, а також більша, ніж у перемоги Байдена у 2020 році», – додав Снайдер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.