Практика судів
  1. У світі

Американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США – Тімоті Снайдер

18:33, 30 липня 2024
Тімоті Снайдер вважає, шо головна боротьба під час виборів президента США буде за штати Пенсільванія та Мічіган, де проживає багато українців.
Американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США – Тімоті Снайдер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США у листопаді. Про це він написав у своєму блозі.

Говорячи про поточні коливання в підтримці кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа, які наразі сягають кількох відсотків, він зазначив, що саме така частка українців серед загального населення проживає у тих штатах, які є «спірними».

 «Розмірковуючи про те, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах. Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати є важливішими за інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0,5% населення Мічігану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори», – заявив історик.

За його словами, в окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

«У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році. У Пенсільванії кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році, а також більша, ніж у перемоги Байдена у 2020 році», – додав Снайдер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна ще не отримала від США $7,8 млрд економічної допомоги за схваленим Конгресом США весною законом про військову допомогу – Мінфін

Частина економічної допомоги $7,8 млрд в рамках пакету військової допомоги від США на загальну суму $60 млрд поки не надійшла до України, але її очікують.

Створення електронного правосуддя в Україні передали на аутсорс міжнародним партнерам

Зокрема міжнародні партнери наймуть окремих осіб для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок та нових бізнес-процесів у сфері судочинства.

Україна щодня витрачає на сектор безпеки і оборони 5,6 млрд грн – Мінфін

1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів підуть або на закупівлю зброї, або на компенсацію самим же партнерам їх витрат на закупівлю зброї.

Військовий квиток з QR-кодом відтепер доступний на порталі Дія

На порталі Дія відтепер можна отримати військовий квиток з QR-кодом.

Сергій Марченко: підвищуючи податки, ми показуємо нашим партнерам, що готові до непростих рішень

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування – підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції