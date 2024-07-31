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Одна из пострадавших из-за падения дерева в парке Шевченко в Киеве умерла в больнице – полиция

09:42, 31 июля 2024
Еще одна из пострадавших женщин в тяжелом состоянии.
Одна из пострадавших из-за падения дерева в парке Шевченко в Киеве умерла в больнице – полиция
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Как писала «Судебно-юридическая газета», во вторник, 30 июля, в парке им. Тараса Шевченко в Киеве из-за сильного ветра упало дерево.

В полиции сообщили, что в результате падения дерева погиб человек. Еще трое травмированных граждан были доставлены в больницу, одна из пострадавших женщин в тяжелом состоянии.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов вечера. В результате падения дерева в парке в центральной части города травмированы четыре гражданина - мужчина и три женщины. Пострадавшие каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин в результате полученных травм умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии», – сообщили в полиции.

По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

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