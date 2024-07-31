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В Правительстве назвали количество внутренних переселенцев, которым выплатили помощь за июль

10:54, 31 июля 2024
На июльские выплаты ВПЛ было направлено более 2,8 млрд гривен.
В Правительстве назвали количество внутренних переселенцев, которым выплатили помощь за июль
Источник фото: Shutterstock
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На июльские выплаты ВПЛ было направлено более 2,8 миллиарда гривен. Таким образом, за июль государственную помощь на проживание получили более чем 1,2 миллиона внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 миллиарда гривен, сообщили в Минреинтеграции.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех других ВПЛ.

В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля были профинансированы на общую сумму более чем 90 миллионов гривен.

Эти средства были направлены на более чем 12 тысяч личных счетов внутренне перемещенных лиц. Среди них и те внутренние переселенцы, которым не поступила назначенная государственная денежная помощь на проживание в первом выплатном периоде июля, отметили в Минреинтеграции.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд.

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