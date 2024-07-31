На Київщині пошкоджено 13 приватних будинків в чотирьох районах – ОВА про наслідки атаки БпЛА

Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів, зазначили в ОВА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА – про це повідомили у КМВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що ворог всю ніч масовано атакував область ударними дронами.

«Станом на 9:30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу», - пишуть в ОВА.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів, зазначили в ОВА.

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», - наголосили там.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 липня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина.

«Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників», - зазначили там.

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