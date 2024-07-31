Українцям радять не продавати генератори: ситуація в енергосистемі все ще нестабільна

Жорсткі обмеження електропостачання можуть повернутися будь-якої миті.

Як повідомлялося, якщо рф не атакуватиме енергоінфраструктуру України, наступні три місяці можуть пройти або з мінімальними обмеженнями постачання електроенергії, або взагалі без відключень.

Однак споживачам рекомендують не продавати генератори. Адже ситуація в системі досі нестабільна. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

«Енергетичний терор рф продовжується. Багато об'єктів інфраструктури було пошкоджено або зруйновано у результаті обстрілів. Послаблення відключень не повинно вводити споживачів в оману – жорсткі обмеження електропостачання можуть повернутися будь-якої миті», — зазначив він.

«Одразу наголошую, що консенсусний прогноз не змінився. Не продавайте генератори. По можливості готуйтесь. З великою ймовірністю знадобиться. Це як страховка. Ми ж її купуємо не для того, щоб обовʼязково скористатися. А щоб була можливість скористатись у необхідний момент», - наголосив Коваленко.

За його словами, покращити ситуацію вдалося завдяки багатьом чинникам.

Це і зміна погоди – температура повітря впала, і відсутність масованих обстрілів, і важка робота енергетиків, які працюють у цілодобовому режимі.

Якщо різких змін не буде, можна буде розраховувати на прохождення осіннього сезону з мінімальними відключеннями.

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