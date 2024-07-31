У касах банків збільшився оборот готівки – Нацбанк

Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2024 року збільшилася.

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За перше півріччя 2024 року зросли обсяги касових оборотів банків. Про це повідомляє Національний банк України.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – червень цього року становив 1 307,6 млрд грн. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2024 року також збільшилася (на 12,6%) та становила 1 342,9 млрд грн.

«Це зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція», — пояснили в НБУ.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій.

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2024 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (4,0% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,2% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка (31,8% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,6% від загального обсягу надходжень);

надходження від продажу іноземної валюти (17,6% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (13,0% від загального обсягу надходжень).

Обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видатками) за перше півріччя 2024 року перевищують в середньому майже на 14% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що також свідчить про поступове відновлення економічної активності.

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