У Верховному Суді тимчасово не працює електронна пошта: що відомо

Станом на ранок 31 липня функціонування серверу електронної пошти ВС не відновлено, роботи тривають.

У роботі електронної пошти Верховного Суду стався технічний збій. Як повідомили у ВС, станом на ранок 31 липня функціонування серверу електронної пошти не відновлено.

За інформацією ДП «Інформаційні судові системи», роботи з відновлення поштового серверу тривають. Про результати усунення технічного збою обіцяють повідомити додатково.

У разі, якщо є питання, які стосуються діяльності Верховного Суду, можна звернутися до інформаційного центру ВС за номером телефону: +38 (044) 591-10-00.

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