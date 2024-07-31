Держоператор тилу перевірятиме постачальників під час прийому продуктів для ЗСУ

Пілотний проєкт триватиме один місяць.

Джерело фото: Державний оператор тилу

Держоператор тилу в декількох регіонах запустив пілотний проєкт, який триватиме один місяць, щодо контролю постачальників безпосередньо при прийманні харчових продуктів на військових частинах. У разі успішної імплементації такої практики його буде масштабовано по всій Україні.

Як це відбуватиметься:

Команда ДОТ виїжджає на військові частини та перебуває там у момент приймання товарів від постачальника. Раніше така перевірка не була передбачена, проте це сприятиме ретельнішому контролю виконання відвантажень постачальником.

Зокрема фахівці з контролю якості ДОТ перевіряють якість продукції, супровідні документи, чи порушується температурний режим транспортування та, чи порушується товарне сусідство, відповідність товару вимогам та заявці, й чи збігається кількість по документах та по заявці.

У разі виявлення порушень подається скарга контрагентам, й вони зобовʼязані в найкоротші терміни поставити продукцію належної якості.

Джерело фото: Державний оператор тилу

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