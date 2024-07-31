В Україні зафіксували понад 700 тисяч боржників за комунальні послуги: де найбільше

Найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях.

Фото: УНІАН

В Україні станом на липень налічується 701 000 проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Від початку повномасштабної війни їхня кількість зросла на 37%. Відповідні дані публікує Опендатабот.

Вказується, що наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та досягла 701 051 провадження.

Найбільше проваджень через борги у Дніпропетровській – понад 100 000 або 14,3% від загальної кількості, а також Харківській і Донецькій областях – 94 800 та 79 700 відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення – 258 800.

18,6% або 130 200 проваджень стосуються боргів за водопостачання; 9,7% або 67 900 – це борги за світло.

Також українці мають боргу за:

житлове обслуговування – 67 100, або 9,6%;

газопостачання – 59 700, або 8,5%;

вивезення відходів – 7600, або 1,1%.

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 000 боргів.

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