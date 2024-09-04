Судьи КСУ провели рабочую встречу с международным экспертом Майей Цвитан Грубишин, фото

В ходе встречи стороны обсудили соотношение принципа верховенства Конституции в национальном конституционном правопорядке с правом ЕС.

4 сентября судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Олег Первомайский, Александр Петришин, Ольга Совгиря, Петр Филюк, Галина Юровская встретились с международной экспертом Проекта ЕС «Право-Justice» Майей Цвитан Грубишин, являющейся специалистом в области права. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В ходе встречи стороны обсудили соотношение принципа верховенства Конституции в национальном конституционном правопорядке с правом ЕС (acquis communautaire). Речь шла также о путях адаптации и сближения национального законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

В КСУ отметили, что эта встреча состоялась в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза по переговорному разделу 23 «Верховенство права и основополагающие права».

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