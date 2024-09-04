В Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет 5 сентября

Во всех областях прогнозируется применение 1 очереди отключений света.

В четверг, 5 сентября, в Украине снова будут графики отключения света. В течение дня свет будет выключаться по одной очереди. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений», - сказано в сообщении.

При этом питание критической инфраструктуры не ограничивается. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будет сообщаться отдельно.

Информацию о графике отключений в каждой области можно узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

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