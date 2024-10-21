Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента — комиссия допустила еще 17 человек

В конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Президента комиссия в целом допустила 31 кандидата.

Как известно, 2 октября конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины Владимир Зеленский, допустила к участию в конкурсном отборе 14 человек.

17 октября состоялось заседание конкурсной комиссии. По результатам рассмотрения документов, представленных лицами, которым в соответствии с абзацем 2 части второй статьи 10-6 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» был предоставлен дополнительный срок до 16 октября 2024 года для представления и исправления соответствующих документов, конкурсная комиссия решила признать такими, что отвечают определенным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» требованиям к судье Конституционного Суда Украины и допустить к участию в конкурсном отборе таких лиц:

ВАЦ Олексій Іванович,

ВОДЯННІКОВ Олександр Юрійович,

ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Роман Зіновійович,

ГРАБАР Микола Федорович,

ДЕНИСЕНКО Наталія Миколаївна,

ДОВГАЛЬ Сергій Володимирович,

ІВАНОВСЬКА Алла Миколаївна,

МЕДВЕДЕНКО Олександр Петрович,

МЕЛЬНИЧУК Анатолій Анатолійович,

МИЛОВАНОВ Руслан Валерійович,

МІРОШНИКОВ Іван Юрійович,

МОРОЗОВА Ольга Олександрівна,

НАГІРНЯК Микола Федорович,

РЄЗНІКОВА Світлана Сергіївна,

СОЛДАТЕНКО Оксана Володимирівна,

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович,

ТУРЧИНСЬКИЙ Максим Ігорович.

Конкурсна комісія визнала СКРИННІКОВУ Наталю Сергіївну такою, що не відповідає встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України (щодо стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років) та відмовила їй у допуску до конкурсного відбору.

Відповідно до поданої заяви КІРЄЄВ Геннадій Юрійович припинив участь у конкурсному відборі за власним бажанням.

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