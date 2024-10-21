Руководитель Полтавского БЭБ Олег Пахниц задекларировал 6,5 млн долларов

Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год указал, что имеет 6,5 млн долларов наличными.

Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год указал, что имеет 6,5 млн долларов наличными.

Как свидетельствует декларация Олега Пахница, его семья владеет значительным имуществом, включая земельные участки, несколько квартир, паркинги, транспортные средства.

Что касается заработной платы полученной по основному месту работы, а именно в должности руководителя территориального управления БЭБ в Полтавской области, то Олег Пахниц указал сумму 714 662 грн.

Кроме того, должностное лицо указал и другие доходы, в том числе подарки, в частности, он отметил, что получил от дочери подарок в денежной форме – 1,7 млн грн.

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