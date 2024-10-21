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Во Львове 11-летняя девочка поднялась на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и получила сильные ожоги

18:27, 21 октября 2024
Когда ребенок поднялся на вагон, он получил поражение током, потерял сознание и упал на землю.
Во Львове 11-летняя девочка поднялась на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и получила сильные ожоги
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Во Львове 11-летняя девочка поднялась на вагон поезда и получила ожоги в результате поражения электрическим током. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что девочка с подругой пошли на железную дорогу, чтобы сделать селфи.

Когда ребенок поднялся на вагон, он получил поражение током, потерял сознание и упал на землю. Ее приятельница позвонила маме, и та вызвала скорую помощь.

Ребенка с диагнозом «поражение электрическим током 2-3 степени» госпитализировали в больницу. Пока ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Железнодорожные станции – не место для забав. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься на вагоны или локомотивы. Помните – высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, иногда – с летальным исходом. Кроме того, часто дети, пытающиеся подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы или погибают, попадая под колеса подвижного состава железной дороги», — предостерегают правоохранители.

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