У Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда, щоб зробити селфі, та отримала сильні опіки

Коли дитина піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю.

У Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда та отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Зараз дитина перебуває в лікарні. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що дівчинка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі.

Коли дитина піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом «ураження електричним струмом 2-3 ступеню» госпіталізували до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«Залізничні станції – не місце для забав. У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте - високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи - з летальними наслідками. Окрім того, часто діти, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці», — застерігають правоохоронці.

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