Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління Укрзалізниці

Олександр Перцовський замінив Євгена Лященка, який продовжить працювати на посаді члена правління Укрзалізниці.

Фото: cfts.org.ua

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що до завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

В Укрзалізниці нагадали, що Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Також було оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів «Деякі питання правління акціонерного товариства «Українська залізниця».

У ньому сказано, що Лященка, Крота, Логунова, Мішина та Перцовського звільнили із займаних посад відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Олександра Перцовського було призначено головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця» строком на три роки.

У свою чергу Євгена Лященка призначено членом правління до 31 березня 2025 року.

«Уповноважити голову наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» підписати контракт з головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Перцовським Олександром Семеновичем», - йдеться у розпорядженні.

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