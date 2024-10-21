Практика судів
  1. В Україні

Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління Укрзалізниці

12:58, 21 жовтня 2024
Олександр Перцовський замінив Євгена Лященка, який продовжить працювати на посаді члена правління Укрзалізниці.
Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління Укрзалізниці
Фото: cfts.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.  Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що до завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

В Укрзалізниці нагадали, що Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Також було оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів «Деякі питання правління акціонерного товариства «Українська залізниця».

У ньому сказано, що Лященка, Крота, Логунова, Мішина та Перцовського звільнили із займаних посад відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Олександра Перцовського було призначено головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця» строком на три роки.

У свою чергу Євгена Лященка призначено членом правління до 31 березня 2025 року.

«Уповноважити голову наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» підписати контракт з головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Перцовським Олександром Семеновичем», - йдеться у розпорядженні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ

Відбирати нових суддів Вищого суду з публічно-правових спорів будуть під час конкурсу з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Верховний Суд звернув увагу на статус Архітектурно-містобудівної ради у процедурі прийняття детального плану території

Статус Архітектурно-будівельної ради у процесі розробки та затвердження містобудівної документації.

В Україні перед прийняттям законів збираються проводити публічні консультації – підписано закон

Втім, закон щодо публічних консультацій перед прийняттям законів набуде сили після воєнного стану.

Верховний Суд висловився стосовно принципів правової визначеності та належного урядування в спорах про анулювання ліцензії

Принцип правової визначеності як запобіжник протиправного рішення СВП про анулювання ліцензії – позиція Верховного Суду.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів

Тестування на когнітивні здібності відбудеться вже 11 листопада.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду